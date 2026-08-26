US-Open-Wildcard für die Williams-Schwestern

Die Tennis-Legenden Serena und Venus Williams treten erstmals seit vier Jahren wieder als Doppel zu einem Grand-Slam-Turnier an. Nach ihrem Erstrunden-Aus zuletzt in Cincinnati erhielten die Williams-Schwestern, 46 (Venus) bzw. 44 Jahre alt, auch eine Wildcard für die US Open (US Open 2026 täglich im LIVETICKER) in Flushing Meadows. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt.
Williams-Comeback perfekt
Serena und Venus Williams kehren als Schwestern-Doppel zu den US-Open nach New York zurück. Dort haben sie bereits zweimal triumphiert.
Die Schwestern als Wimbledon-Siegerinnen 2016
© picture alliance/Actionplus/SID/Actionplus
Serena war am Dienstagabend im Mixed-Doppel bereits mit Carlos Alcaraz (Spanien) im Viertelfinale gescheitert, Venus Williams wird die Einzelkonkurrenz ebenfalls mit einer Wildcard spielen. Serena tritt im Einzel nicht an.
Erfolgreiche Vergangenheit im Doppel
Serena und Venus Williams zählen zu den erfolgreichsten Doppeln der Tennis-Geschichte. Gemeinsam gewannen die Amerikanerinnen 14 Grand-Slam-Titel im Doppel sowie drei olympische Goldmedaillen, in New York triumphierten sie 1999 und 2009. Hinzu kommen 7 (Venus) bzw. 23 Grand-Slam-Titel im Einzel.
Ihr geplantes Grand-Slam-Comeback in Wimbledon als Schwestern-Doppel war im Juli geplatzt: Serena Williams erlitt in ihrem Erstrunden-Einzel eine Knieverletzung und war nicht mehr spielfähig. Die US Open beginnen am Sonntag.
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