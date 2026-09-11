Besonderer Triumph für Top-Doppel

Das topgesetzte Duo Siniakova/Townsend setzt sich im Finale nach Satzrückstand gegen Montgomery/Krueger durch. Es ist der vierte gemeinsame Grand-Slam-Titel.

Katerina Siniakova und Taylor Townsend sind ihrer Favoritenrolle im Doppel-Wettbewerb der US Open gerecht geworden. Das topgesetzte Duo aus Tschechien und den USA besiegte im Finale Robin Montgomery und Ashlyn Krueger (beide USA) nach 1:52 Stunden mit 5:7, 6:0, 6:2. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Für Siniakova/Townsend war es der vierte gemeinsame Major-Erfolg nach Wimbledon 2024, den Australian Open 2025 und den French Open in diesem Jahr – damit haben sie in wenig mehr als zwei Jahren bei sämtlichen Grand Slams Seite an Seite triumphiert.

Katerina Siniakova (l.) und Taylor Townsend triumphierten bei den US Open Katerina Siniakova (l.) und Taylor Townsend triumphierten bei den US Open © IMAGO/EPA

Der Erfolg vom Freitag bringt ihnen eine Million Dollar Preisgeld ein. Siniakova, die zuvor bereits mit ihrer Landsfrau Barbora Krejcikova das Doppel dominiert hatte (inklusive Siegen bei allen vier Majors), feierte ihren bereits zwölften Grand-Slam-Erfolg in dieser Sparte.

Townsend war in Flushing Meadows auch im Mixed an der Seite von Deutschlands Topstar Alexander Zverev gestartet, bereits im Achtelfinale schied das Duo allerdings aus.

Krawietz/Pütz kämpfen um den Titel

Am Samstag (18.00 Uhr MESZ/Sky und Sporteurope.TV) kämpft das deutsche Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz (Coburg/Frankfurt) im Finale gegen Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) um seinen ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel. 2024 hatten Krawietz/Pütz im Finale von Flushing Meadows verloren. Krawietz (34) ist bereits zweimaliger French-Open-Sieger an der Seite seines früheren Partners Andreas Mies.

Für Montgomery und Krueger hätte sich mit dem Finalerfolg ein Kreis geschlossen: Sie hatten 2021 im Alter von 17 Jahren in New York den Titel im Juniorinnen-Doppel gewonnen. Gegen die Topfavoritinnen präsentierten sie sich im ersten Satz mindestens ebenbürtig, das Kräfteverhältnis änderte sich in der Folge aber dramatisch.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!