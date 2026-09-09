Macht Zverev das Halbfinale klar?

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Alexander Zverev bei den US Open gefordert. Gelingt dem Deutschen der Sprung ins Halbfinale?

Für den besten deutschen Tennisspieler steht bei den US Open in New York die nächste Herausforderung an. Auf dem Weg zu seinem zweiten Grand-Slam-Titel muss sich Alexander Zverev im Viertelfinale beweisen.

Im Kampf um die Runde der letzten Vier bekommt es der 29-Jährige im Big Apple in der Nacht auf Donnerstag ab 1:30 Uhr deutscher Zeit mit dem Niederländer Botic van de Zandschulp zu tun (LIVETICKER).

Erreicht Alexander Zverev bei den US Open das Halbfinale? Erreicht Alexander Zverev bei den US Open das Halbfinale? © IMAGO/EPA

US Open heute live: So können Sie Alexander Zverev – van de Zandschulp verfolgen

Zverev, aktuell Nummer zwei der Welt und topgesetzter Spieler beim letzten Grand Slam des Jahres, ist bei seiner Viertelfinal-Partie dabei der klare Favorit. Gegner van de Zandschulp rangiert in der Weltrangliste nur auf Rang 70.

Erfahrung mit seinem Gegner hat der Deutsche derweil nicht, so haben beide auf der ATP-Tour noch nie gegeneinander gespielt.

Ungewohnt dürfte für Zverev derweil nicht die Startzeit seines Spiels sein. Es wird die fünfte Nachschicht für den Hamburger sein. Sollte der favorisierte Zverev sein Duell gewinnen, dann würde im Halbfinale übrigens entweder Alexander Blockx oder Karen Khachanov warten.

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