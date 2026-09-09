US Open live: Duell der Champions

Die US Open gehen in die heiße Phase. Wer sichert sich die ersten Tickets für das Halbfinale?

Bei den US Open ist die heiße Phase endgültig eingeläutet! Ab Mittwoch wird nur noch im Arthur Ashe Stadium gespielt. Dort bekommen die 23.700 Fans in der größten Tennis-Arena der Welt nun die Viertelfinals der Frauen und Herren zu sehen. Die heimischen Fans in New York fiebern besonders einer Damenpartie entgegen.

Denn im zweiten Match des Tages bekommt es US-Superstar Coco Gauff als Nummer vier der Setzliste mit Mirra Andreeva als Nummer fünf des Turniers zu tun. Während Gauff bisher zwei Grand Slams gewann und sich 2023 sogar bei den US Open krönte, siegte Andreeva zuletzt bei den French Open und stieg damit endgültig in die Weltspitze vor. Der erste Ballwechsel wird nicht vor 18.30 Uhr deutscher Zeit gespielt.

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Zuvor will bereits Elena Rybakina das erste Halbfinal-Ticket des Turniers lösen. Die Kasachin ist an Nummer zwei gesetzt, rauschte bisher durch das Turnier und wird nun von der wiedererstarkten Olympiasiegerin Qinwen Zheng aus China herausgefordert. Sie hatten 2024 in Paris Gold gewonnen, war danach jedoch in ein tiefes Tal gestürzt und ist nun wieder in guter Form. Los geht es um 17.30 Uhr deutscher Zeit.

Ein weiteres starkes Comeback bejubelt Karen Khachanov. Der Russe gehört mit seinen 30 Jahren bereits seit einem Jahrzehnt zur erweiterten Weltklasse. Den großen Triumph feierte er nie und fiel zuletzt auf Rang 50 in der Weltrangliste. Doch nun könnte er nach 2022 wieder in das Halbfinale zurückkehren. Sein 21 Jahre junger Gegner Alexander Blockx erreichte dir Runde der letzten Vier derweil noch nie bei einem der vier größten Turniere. Gestartet wird nicht vor 20 Uhr deutscher Zeit.

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Zum Abschluss wird Alexander Zverev erneut in der Nightsession antreten. Der deutsche Topstar zeigte sich zuletzt stark verbessert und feierte nach zwei dramatischen Siegen nun zwei ganz souveräne Erfolge. Gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp will er den positiven Trend fortsetzen. Zverevs Gegner hat übrigens ein Marathon-Match in den Knochen. Er brauchte für den Sieg im Achtelfinale gegen Arthur Gea 5.13 Stunden! Zverev startet um 1.30 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Donnerstag.

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