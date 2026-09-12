US Open: Shelton fordert Zverev im Finale

Der US-Amerikaner widmet den Halbfinal-Sieg seiner verstorbenen Oma und steht erstmals in einem Grand-Slam-Endspiel.

Ben Shelton ist der Herausforderer von Alexander Zverev im Finale der US Open. Der US-Amerikaner besiegte in der Vorschlussrunde seinen Landsmann Frances Tiafoe mit 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 und steht zum ersten Mal im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Der an Position acht gesetzte Linkshänder Shelton, der im Viertelfinale den aus einer Verletzung zurückgekehrten Titelverteidiger Carlos Alcaraz (Spanien/Nr. 2) entthront hatte, kann der erste US-Amerikaner seit Andy Roddick 2003 werden, der einen Major-Titel im Einzel gewinnt.

„Das ist sehr emotional“, sagte Shelton nach dem Match. „Mein Vater und meine Mutter haben viel geopfert, damit ich heute hier stehen kann. Mein Vater hat Anfang des Jahres seine Mutter verloren, und sie ist der Grund, warum er überhaupt Tennis spielen konnte. Ohne sie stünde heute kein Ben Shelton hier. Deshalb widme ich diesen Sieg ihr. Und am Sonntag brauche ich euch, um mir Energie zu geben.“

Shelton allerdings hat gegen den topgesetzten Zverev eine desaströse Bilanz aufzuweisen: Alle fünf Duelle verlor der 23-Jährige, lediglich einen Satz konnte er dem Hamburger abnehmen. Im Finale am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/Sky und Sporteurope.tv) darf Shelton aber auf die Unterstützung von fast 24.000 Tennisfans im Arthur Ashe Stadium, der größten Tennisarena der Welt, bauen. „Ich werde alles geben. Ich werde auf dem Platz alles lassen, was ich habe“, versprach er.

Shelton bewies auch gegen Tiafoe seine starke Form, die sich bei seinem Masters-Triumph in Montréal Anfang August angedeutet hatte. In der Weltrangliste macht Shelton in jedem Fall einen großen Satz von Rang neun auf vier, so hoch war er noch nicht platziert.