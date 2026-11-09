Alexander Zverev wehrt sich erneut gegen Kritik an seinen Grand-Slam-Triumphen. Zverev hofft zudem, dass der aktuell noch verletzte Sinner bald wieder fit ist.

Alexander Zverev hat sich erneut gegen Zweifel am Wert seiner Grand-Slam-Titel gewehrt. Im Interview mit dem italienischen Corriere della Sera verwies der Weltranglistenerste auf die Verletzungsprobleme seiner Rivalen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.

„Ich kann gegen jeden antreten und versuchen, ihn zu schlagen, den ich auf der anderen Seite des Netzes vorfinde“, schilderte der gebürtige Hamburger: „Ich habe nichts damit zu tun, dass Jannik in Paris einen Hitzschlag erlitten hat und dass Carlos gegen Ben Shelton ausgeschieden ist, den ich übrigens im Finale besiegt habe. In den kommenden Jahren hoffe ich, wieder gegen sie anzutreten: Was soll ich sonst tun?“

Alexander Zverev ist die Nummer eins der Tennis-Welt Alexander Zverev ist die Nummer eins der Tennis-Welt © IMAGO/ABACAPRESS

Zverev gewann in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel und legte bei den US Open nach. Im New Yorker Finale besiegte er Shelton in vier Sätzen. Shelton hatte zuvor Carlos Alcaraz aus dem Turnier geworfen.

Rechtfertigung für Nummer 1? Alexander Zverev verärgert

Seit Beginn des Monats steht Zverev erstmals an der Spitze der Weltrangliste – und dennoch gibt es immer wieder Stimmen, die seinen Nummer-1-Status anzweifeln.

„Ich fühle mich wie der einzige Weltranglistenerste, der sich rechtfertigen und erklären muss, warum er diese Position verdient. Das ärgert mich“, hatte Zverev zuvor bereits gesagt. Die Nummer 1 zum Jahresende bedeute für ihn, dass er über die Saison hinweg der konstanteste Spieler gewesen sei.

DEINE MEINUNG

Zverev hofft, dass der aktuell noch verletzte Sinner bald wieder fit ist und ihn auf dem Tenniscourt herausfordern wird: „Jannik ist aus vielen guten Gründen ein Champion. Er hat es geschafft, eine Pause einzulegen, und arbeitet nun an seiner Genesung. Ich glaube nicht, dass es lange dauern wird, bis er wieder zu den besten Spielern der Welt gehört: Man vergisst ja in der Zwischenzeit nicht, wie es geht. Ich persönlich kann es kaum erwarten, gegen ihn anzutreten.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.