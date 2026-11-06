Jannik Sinner und Trainer Darren Cahill beenden ihre Zusammenarbeit. Das verkündete der Tennis-Star am Freitagmorgen.

Tennis-Star Jannik Sinner und sein Trainer Darren Cahill gehen zum Ende der Saison 2026 getrennte Wege. Das gab das Management des Italieners am Freitag bekannt. Magnus Norman stößt Anfang Dezember zum Team und wird künftig an der Seite von Simone Vagnozzi arbeiten.

Cahill gehört seit Juni 2022 zum Trainerteam von Sinner. Gemeinsam mit Vagnozzi begleitete der Australier den Aufstieg des Südtirolers, der im Juni 2024 erstmals die Spitze der Weltrangliste erreichte. In dieser Zeit gewann Sinner fünf Grand-Slam-Titel und zweimal die ATP Finals. Zudem komplettierte er in Rom den Career Golden Masters – den Triumph bei allen neun Masters-1000-Turnieren.

Darren Cahill (l.) arbeitete seit 2022 mit Jannik Sinner zusammen Darren Cahill (l.) arbeitete seit 2022 mit Jannik Sinner zusammen © IMAGO/ZUMA Press Wire

Emotionale Worte zum Abschied

Sinner würdigte vor allem die persönliche Verbindung zu seinem Trainer. „Darren war ein unglaublich wichtiger Teil meines Weges“, erklärte der Italiener. Die gemeinsamen Erfolge werde er immer in Ehren halten, doch die aufgebaute Beziehung bedeute ihm ebenso viel: „Unsere Trainer-Partnerschaft geht zwar zu Ende, aber unsere Freundschaft wird weiterbestehen.“

Thank you, Darren. 🧡 pic.twitter.com/xfHHTTqPt1 — Jannik Sinner (@janniksin) November 6, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Auch Cahill fand warme Worte für seinen Schützling: „Die Arbeit mit Jannik war eine besondere Ehre und ein Privileg.“ Der Australier bezeichnete Sinner als bescheidenen und engagierten Champion, auf den das gesamte Team stolz sei. Für Sinner ist die Saison wegen einer Knieverletzung bereits beendet; zuletzt nahm er das Training in Monte Carlo wieder auf.

Norman bringt Erfahrung als Spieler und Trainer mit. Der Schwede stand 2000 auf Platz zwei der Weltrangliste und unterlag im selben Jahr im Finale der French Open Gustavo Kuerten. Als Coach betreute er Stan Wawrinka bei dessen drei Grand-Slam-Triumphen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.