Tennis, WTA: Switolina verweigert Match gegen Russin Potapowa

Ihre Kolleginnen und Kollegen auf der Tennistour können „helfen zu verstehen, was gerade passiert, und somit den kämpfenden Menschen in der Ukraine helfen“, sagte Switolina. Sie selbst hatte bereits am Sonntag per Twitter bekannt gegeben, ihre Preisgelder der kommenden Turniere den Streitkräften und der Bevölkerung in ihrer Heimat zu spenden.