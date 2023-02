Niemeier mit Auftaktpleite in Monterrey

Jule Niemeier kommt weiterhin nicht im neuen Tennisjahr an. Die deutsche Nummer eins aus Dortmund verlor am Montag beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey ihr erstes Match gegen die Qualifikantin Caroline Dolehide aus den USA chancenlos 1:6, 0:6.

Schon in der vergangenen Woche war Niemeier, 2022 noch deutsche Wimbledon-Überraschung, beim mexikanischen Turnier in Merida an ihrer Auftakthürde gescheitert. Acht Niederlagen seit dem Jahreswechsel stehen für Niemeier zwei Siege gegenüber.