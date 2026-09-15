Frühes Aus für Maria in Mexiko

Die 39-Jährige unterliegt der US-Amerikanerin Taylor Townsend in drei Sätzen.

Nach ihrem Zweitrundenaus bei den US Open ist Tennisprofi Tatjana Maria im mexikanischen Guadalajara an der Auftakthürde gescheitert. Die 39-Jährige aus Bad Saulgau unterlag der US-Amerikanerin Taylor Townsend beim WTA-Turnier mit 7:6 (7:0), 3:6, 2:6.

Maria, die zuletzt beim Grand Slam in Flushing Meadows nach einem Sieg über Jelena Ostapenko (Lettland) gegen Nikola Bartunkova (Tschechien) verloren hatte, war die einzige deutsche Spielerin in Guadalajara.