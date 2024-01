Niemeier im Achtelfinale von Linz

Die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier (Dortmund) hat beim WTA-Turnier in Linz das Achtelfinale erreicht. Nach ihrem Aus in der Qualifikation zu den Australian Open zuletzt in Melbourne gewann die 24-Jährige ihr Auftaktmatch gegen die Russin Anna Blinkowa 6:3, 6:4.