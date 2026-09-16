Erster Lys-Sieg nach Becker-Kritik

Beim Auftakt gegen die Brasilianerin Gabriela Cé hat die Tennisspielerin aus Hamburg nur zu Beginn wenig Mühe. Zuletzt gab es Kritik von Boris Becker.

Tennisspielerin Eva Lys ist beim WTA-Turnier in Sao Paulo nach einer XXL-Regenpause ins Achtelfinale eingezogen. Rund anderthalb Wochen nach ihrem Zweitrunden-Aus bei den US Open bezwang die 24-Jährige zum Auftakt die Lokalmatadorin Gabriela Cé mit 6:1, 5:7, 7:5. Wetterbedingt wurde das Match über zwei Tage ausgetragen.

Lys hatte gegen die Brasilianerin am Dienstag zwar gleich ihr erstes Aufschlagspiel abgegeben, schlug aber direkt zurück und sicherte sich selbst drei Breaks. Im zweiten Satz vergab sie eine 3:0-Führung, nach Regenunterbrechung ging es beim Stand von 2:2 im dritten Durchgang am Dienstag dann nicht mehr auf den Platz zurück.

Lys meldet sich mit Sieg zurück

Der Kurzeinsatz am Folgetag begann ebenfalls mit einigem Hin und Her, nach fünf Breaks in 36 Minuten verwandelte Lys ihren ersten Matchball dann nach 2:36 Stunden Gesamtspielzeit. Die Weltranglisten-99. trifft nun als nächstes auf die Argentinierin Nadia Podoroska.

Weitere deutsche Spielerinnen sind in der brasilianischen Metropole nicht im Feld vertreten. Bei den US Open in New York war Lys Anfang September gegen die French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa mit 0:6, 2:6 ausgeschieden und hatte Kritik von Tennis-Legende Boris Becker einstecken müssen.

Ich hoffe, sie wird ein wenig realistischer. Letztes Jahr hat sie mir sehr gut gefallen, dieses Jahr hat sie einige Probleme – auch gesundheitlich. Ich meine, sie müsste ein wenig realistischer werden mit ihrer Spieleinschätzung von diesem Jahr“, lautete die klare Meinung des 58-Jährigen.

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