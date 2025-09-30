"Niemand redet mit dir": Zoff unter Tennis-Stars

Newsticker
Zoff unter Tennis-Stars

Belinda Bencic und Coco Gauff geraten im Achtelfinale der China Open aneinander. Nach einem Wortgefecht entwickelt sich die Partie zu einem Marathon-Spiel.
Niklas Senger
Tennis-Wirbel bei den China Open: In einem hitzigen Duell zwischen Belinda Bencic und Coco Gauff kam es am Dienstag in Peking zu einem intensiven Wortgefecht zwischen den Kontrahentinnen.

Die Auseinandersetzung startete im sechsten Spiel des zweiten Satzes.

Trotz ihrer 1:0-Satzführung ärgerte sich Olympiasiegerin Bencic über das Publikum und bestimmte Personen, die lautstark ihre Gegnerin anfeuerten.

WTA-Turnier in Peking: Bencic diskutiert mit Gauff

Während die Schweizerin wartete, bis sich das Publikum beruhigte, meinte Gauff: „Es ist niemand im Stadion. Es war so respektvoll.“

Bencic entgegnete dem Kommentar zunächst nur knapp und sagte: „Sie können nach dem Punkt jubeln.“

Nachdem Bencic ein Break gegen die US-Amerikanerin gelungen war und sie mit 4:3 im zweiten Satz führte, erreichte die Auseinandersetzung ihren Höhepunkt.

In Richtung des Schiedsrichters sagte sie: „Wenn der Punkt vorbei ist, ist das kein Problem, das ist mir egal. Aber wenn ich an die Linie gehe, um aufzuschlagen, brauchen sie nicht zu jubeln.“

Eine Forderung, die von Gauff auf der anderen Seite des Netzes sitzend kommentiert wurde, was Bencic erzürnte: „Niemand redet mit dir. Sie redet mit mir, okay? Dein Team unterhält sich. Ich bin zu alt für diese Psychospielchen, okay?“

Gauff siegt nach Marathon-Duell

Nach dem verbalen Konflikt wurde das Match zu einem Krimi.

Bei dem 2:29 Stunden langen Duell im Achtelfinale verlor Bencic den zweiten Satz (6:7) im Tiebreak und unterlag nach einem 2:6 im dritten Satz mit 1:2 Sätzen.

Das Duell zwischen Bencic und Gauff war bereits die dritte Auflage in dieser Saison. Nach einer bitteren Niederlage in Indian Wells hatte Gauff sich in Madrid revanchieren können.

