Neuer Spielort: WTA-Finals ab kommendem Jahr in Charlotte

Die Finals waren in diesem Jahr bereits spontan verlegt worden.

Die WTA Finals werden in den kommenden drei Jahren im US-amerikanischen Charlotte stattfinden. Den neuen Austragungsort des Saisonfinales der besten acht Spielerinnen des Jahres verkündete die Womens‘ Tennis Association (WTA) am Mittwoch. Bereits die diesjährige Ausgabe des im November ausgetragenen Events findet in den USA statt, allerdings erstmals im kalifornischen Indian Wells.

2024 und 2025 hatte das Turnier noch im saudischen Riad stattgefunden, die Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen beantragte jedoch erfolgreich eine vorzeitige Verlegung. Wie die Organisation im Juli verkündete ging der Zuschlag an Indian Wells, mit dem WTA-1000-Turnier im März bereits fester Bestandteil der Tour.

Das „neue Kapitel“ der Profitour der Frauen soll nun in North Carolina beginnen, gespielt wird im Spectrum Center, Heimat der NBA-Franchise Charlotte Hornets. Auch ihren Hauptsitz möchte die WTA von St. Petersburg, Florida, nach Charlotte verlegen, ein konkretes Umzugsdatum wurde jedoch nicht genannt.