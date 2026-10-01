Die Hamburgerin findet in Peking zu keinem Zeitpunkt zu ihrem Spiel. Die Folgen sind schmerzlich.

Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Peking eine enorm bittere Auftaktniederlage erlitten. Die 24 Jahre alte Hamburgerin musste ihr Match gegen das 16 Jahre alte chinesische Toptalent Sun Xinran beim Stand von 1:6, 0:3 aufgeben. Zuvor hatte sie lange einen schwer verunsicherten Eindruck hinterlassen.

Was Lys Probleme bereitet hatte, war dabei nicht sofort ersichtlich. In dem Match gegen Sun, die Nummer eins der Juniorinnen-Weltrangliste und US-Open-Siegerin im Nachwuchs, war ihr zuvor Fehler um Fehler unterlaufen. Die Auswirkungen der Niederlage sind für Lys direkt spürbar, sie rutscht im Ranking aus den Top 130 und kann damit den Abwärtstrend in einer schwierigen Saison nicht stoppen.

Peking war zuletzt ein gutes Pflaster für Lys

Lys war eigentlich mit guten Erinnerungen, aber auch einer ganzen Menge Druck in Peking an den Start gegangen. Vergangenes Jahr hatte sie bei dem 1000er-Event das Viertelfinale erreicht und dabei die jetzige Weltranglistenerste Jelena Rybakina geschlagen. Damit war es entsprechend aber auch eine große Aufgabe, ihre Punkte im Ranking zu verteidigen.

Und Lys startete unglücklich, auch ein sofortiges Break schien ihr keine Sicherheit zu geben. Sun, WTA-582., gewann in ihrem ersten Match auf Tourlevel dagegen schnell großes Selbstbewusstsein. Lys unterliefen beim Stand von 1:4 drei Doppelfehler in Folge. Auch im zweiten Satz fand sie nicht zu sich – und musste aufgeben.