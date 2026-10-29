Tennis: Rybakina schließt Jahr als Nummer eins ab

Die Kasachin krönt ein herausragendes Jahr und ist nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Tennisstar Jelena Rybakina wird das Jahr als Nummer eins der Weltrangliste abschließen. Die 27 Jahre alte Kasachin besiegte ihre Landsfrau Julija Putinzewa im Achtelfinale des WTA-Turniers in Tokio mit 6:2, 6:3 und ist durch den Erfolg bis Ende 2026 nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Verfolgerin Aryna Sabalenka (Belarus) liegt derzeit knapp 2000 Weltranglistenpunkte hinter Rybakina.

„Das bedeutet mir sehr viel, darauf haben wir als Team hingearbeitet“, sagte Rybakina und fügte an: „Hoffentlich können wir nächstes Jahr so weitermachen.“ Rybakina hatte die Spitze der Weltrangliste nach ihrem Triumph bei den US Open im September erobert und ihre Finalgegnerin Sabalenka nach 99 Wochen in Folge auf dem Tennis-Thron abgelöst.

Im Januar hatte sie bereits die Australian Open in Melbourne gewonnen und damit ein für sie herausragendes Jahr eingeläutet. Sie war mit ihrem vierten Titel des Jahres im chinesischen Ningbo im Gepäck nach Tokio gereist.