Die Favoritin unterliegt der Ukrainerin Elina Switolina und verpasst damit das Halbfinale.

Ärger statt Erlösung: Favoritin Aryna Sabalenka ist bei den WTA Finals in Indian Wells bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden und hat auch im sechsten Anlauf den ersehnten Triumph beim Jahresendturnier der acht Saisonbesten verpasst. In einem Fehlerfestival unterlag die 28-Jährige aus Belarus in ihrem letzten Gruppenspiel der Ukrainerin Elina Switolina 3:6, 6:3, 1:6 und verpasste damit das Halbfinale.

Nach 1:53 Stunden verwandelte Switolina ihren vierten Matchball, danach verzichtete sie wie üblich nach Matches gegen Russinnen oder Spielerinnen aus Belarus auf den Handschlag. Sabalenka hatte in ihrem ersten Gruppenspiel mühsam die Tschechin Karolina Muchova besiegt, danach folgten ein krachendes 4:6, 0:6 gegen Mirra Andrejewa und nun die Niederlage gegen Switolina.

Die Ukrainerin, die das Turnier 2018 gewonnen hatte und sich nach ihrer Endspiel-Niederlage 2019 bis zur laufenden Austragung nicht mehr qualifizieren konnte, trifft am Samstagabend im zweiten Halbfinale auf die Tschechin Linda Noskova. Zuvor stehen sich ab 21.00 Uhr (Sky) die Russin Andrejewa und Jessica Pegula (USA) gegenüber.

Sabalenka verliert Platz zwei in der Weltrangliste

French-Open-Siegerin Andrejewa hatte am Freitagabend beim 6:2, 6:1 gegen Diana Schnaider auch ihr drittes Gruppenmatch klar gewonnen. In drei Duellen gab sie nur elf Spiele ab – weniger Spielverluste musste noch niemand auf dem Weg ins Halbfinale im aktuellen Turniermodus (seit 2003) hinnehmen. Die 19-Jährige rückt damit nach den WTA Finals auf Platz zwei der Weltrangliste vor und überholt Sabalenka.

Die im Ranking führende Kasachin Jelena Rybakina, die in Indian Wells wegen einer Viruserkrankung fehlt, kann Andrejewa auch bei einem Turniersieg nicht ablösen. Die Chance ist jedoch groß, dass Andrejewa nach den Australian Open im Januar neue Nummer eins wird: 2026 scheiterte sie im Achtelfinale, Rybakina gewann das Turnier und hat reichlich Punkte zu verteidigen.

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Die Weltranglistenzweite Sabalenka (35 unerzwungene Fehler) und Switolina (24) zeigten in ihrem Duell viele Nachlässigkeiten – beide fabrizierten mehr Unforced Errors, als ihnen Winner gelangen. Sabalenka, die bei den jüngsten vier Teilnahmen an den WTA Finals stets das Halbfinale erreicht hatte (Endspiel-Niederlagen 2021 und 2025) war im letzten Satz völlig von der Rolle und zunehmend frustriert.