Mirra Andrejewa legt einen Fehlstart hin und gewinnt dann elf Spiele hintereinander. Aryna Sabalenka droht nun das Aus.

Überraschung bei den WTA Finals: French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa hat die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka besiegt und nach einer wahren Machtdemonstration das Halbfinale erreicht. Die 19 Jahre alte Russin gewann gegen die favorisierte Belarussin mit 6:4, 6:0 und feierte ihren zweiten Sieg beim Saisonabschluss der besten Tennisspielerinnen. Nach einem 1:4-Rückstand im ersten Satz gewann die Weltranglistendritte elf Spiele in Folge und verwandelte nach nur 62 Minuten ihren Matchball.

„Oh mein Gott, ich bin noch glücklicher als nach meinem ersten Match“, sagte Andrejewa: „Ich habe das Gefühl, dass ich noch zwei weitere Matches spielen könnte, ich bin so voller Energie. Ich bin so aufgeputscht. Ich bin so glücklich.“ Zuvor hatte bereits die Wimbledon-Siegerin Linda Noskova in Indian Wells vorzeitig das Halbfinale erreicht.

WTA Finals: Sabalenka droht das Aus

Für Andrejewa, die in diesem Jahr drei Titel einschließlich ihres ersten Grand-Slam-Triumphs in Roland Garros gewonnen hat, ist es die erste Einzelteilnahme an den WTA Finals.

Sabalenka (28) muss dagegen um den Halbfinaleinzug bangen. Mit einem Sieg gegen Elina Switolina am Freitag kann die Belarussin, die beim Abschlusstreffen der Saisonbesten 2022 gegen die Französin Caroline Garcia und 2025 gegen die Kasachin Jelena Rybakina zwei mehr oder weniger überraschende Final-Niederlagen kassiert hatte, noch weiterkommen. Die in der Folge zur Nummer eins aufgestiegene Rybakina kann ihren Titel wegen einer Viruserkrankung nicht verteidigen.