Die Belarussin flucht im Duell mit Elina Svitolina auf Russisch. Lippenleser entschlüsseln die Beleidigungen.

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat ihre verbale Entgleisung bei den WTA Finals im Match gegen die Ukrainerin Elina Svitolina zugegeben und um Entschuldigung gebeten. „Mein Kommentar richtete sich nicht gegen Elina. Ich war frustriert über eine kleine Gruppe von Zuschauern, die meine Fehler lautstark und aggressiv bejubelten. In diesem Moment habe ich emotional reagiert“, schrieb die Belarussin bei Instagram.

Sabalenka war beim Saisonfinale in Indian Wells durch ein 3:6, 6:3, 1:6 gegen Svitolina ausgeschieden. Während der Partie fluchte die 28-Jährige auf Russisch über ihre Gegnerin, laut Lippenlesern soll Sabalenka unter anderem „verdammte ukrainische Schlampe“ gesagt haben.

Aryna Sabalenka verlor gegen Elina Svitolina Aryna Sabalenka verlor gegen Elina Svitolina © IMAGO/NurPhoto

Sabalenka meldet sich nach Entgleisung zu Wort

Sie hätte „mit meiner Frustration anders umgehen müssen, ich entschuldige mich bei allen, die ich damit verletzt habe“, schrieb Sabalenka: „Elina hat ein großartiges Match gespielt – und ich wünsche ihr für den weiteren Turnierverlauf alles Gute.“

Svitolina, die im Endspiel auf die Russin Mirra Andreeva trifft, habe in den Sozialen Medien von der Entgleisung mitbekommen. „Ich hoffe einfach, dass unsere Begegnungen respektvoll verlaufen. Bei einigen unserer bisherigen Matches gab es auch schon unschöne Kommentare gegen mich im Zusammenhang mit dem Krieg“, sagte die Ukrainerin, die in Kalifornien große Unterstützung erhält.

„Wie wir sehen, sind hier sehr, sehr viele Ukrainer und sehr, sehr viele ukrainische Flaggen. Natürlich wollen sie, dass ich gerade dieses Match gewinne“, antwortete die Siegerin von 2018 auf eine Frage bezüglich Sabalenkas Stellungnahme.