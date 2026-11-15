Bei den WTA Finals in Indian Wells spielen eine Ukrainerin und eine Russin um den Titel. Elina Swilotina fordert Mirra Andrejewa heraus.

Die Ukrainerin Elina Switolina ist der Russin Mirra Andrejewa im Eiltempo ins Endspiel der WTA Finals gefolgt. Die Siegerin von 2018 gewann das zweite Halbfinale des Jahresendturniers der acht Saisonbesten in Kalifornien gegen Wimbledon-Siegerin Linda Noskova aus Tschechien in nur 1:05 Stunden mit 6:2, 6:1.

Am Sonntag (21 Uhr) trifft die 32-jährige Switolina nun auf die 13 Jahre jüngere French-Open-Siegerin Andrejewa, die sich in Indian Wells zuvor mit 6:3, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durchgesetzt hatte. „Es ist magisch für mich, wieder im Finale zu stehen und die Chance zu haben, einen Titel zu gewinnen“, sagte Switolina.

Switolina gewann 2018 die WTA Finals

Vor acht Jahren hatte Switolina bei den WTA Finals triumphiert, im Jahr darauf stand sie im Finale. Einen Grand Slam hat Switolina noch nicht gewonnen, im Gegensatz zu ihrer kommenden Gegnerin, die zudem auf Weltranglistenplatz zwei vordringen wird.

„Sie ist in hervorragender Form und spielt sehr gut“, sagte Switolina, die Nummer sechs im Ranking. Sie müsse „jede noch so kleine Gelegenheit nutzen“.