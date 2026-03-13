TTBL-Abstiegs-Drama: Drei Klubs zittern nach Windsbach-Antrag

SID 13.03.2026 • 11:21 Uhr Im plötzlich ausgebrochenen Kampf gegen den Abstieg muss einer von drei Vereinen voraussichtlich am Saisonende das Oberhaus verlassen.

Im Tabellenkeller der Tischtennis Bundesliga (TTBL) geht plötzlich die Angst um. Beim Saison-Restart am Sonntag nach einmonatiger Spielpause befinden sich durch den Lizenzantrag von Zweitliga-Spitzenreiter TSV Windsbach gleich drei Klubs anders als noch vor der Unterbrechung unversehens in akuter Abstiegsgefahr. In der „1 aus 3“-Lotterie müssen besonders Schlusslicht ASC Grünwettersbach, aber zwei Punkte davor auch Ex-Meister TTC Zugbrücke Grenzau und Vorjahres-Halbfinalist TSV Bad Königshofen zittern.

Am Gemüt von ASC-Nationalspieler Ricardo Walther nagen die Sorgen der Karlsruher vor den letzten fünf Begegnungen merklich. „Es gibt schönere Momente“, gesteht der frühere Team-Vizeweltmeister in einer SID-Umfrage bei den Kellerkindern.

Vom Aufstiegsverzicht in den Abstiegsstrudel: Neun Niederlagen am Stück

Sein Klub, der wie seine Rivalen bis zuletzt auf einen Aufstiegsverzicht aller Zweitligisten gehofft hatte, trudelte durch eine Serie von inzwischen neun Niederlagen ans Tabellenende. „Zuletzt haben wir einige Spiele erst im Abschlussdoppel verloren. Das ist ärgerlich, aber wenn man alle verliert, ist es auch ein bisschen Unvermögen“, lautet Walthers Urteil über die Misere des ehemaligen Pokalsiegers.

Saarbrücker Hürde: Wenn ein Satz plötzlich 13 Punkte zählt

Beim denkbar schweren Start in den Endspurt am Sonntag (14.00 Uhr/Dyn) bei Champions-League-Gewinner 1. FC Saarbrücken-TT indes könnte selbst eine Galavorstellung nicht zur Trendwende reichen. „Im Abstiegskampf fühlt es sich manchmal so an, dass man für einen Satzgewinn 13 Punkte und nicht nur elf braucht“, sagte der 34-Jährige, 2021 mit Borussia Düsseldorf Gewinner des seltenen Triples.

Mit Mut statt Rechenschieber: Steger schwört Bad Königshofen auf den Klassenerhalt ein

Weniger fatalistisch will sich der frühere EM-Dritte Bastian Steger in Bad Königshofen gegen den Abstieg stemmen. „Der Abstieg wäre für uns ein richtiger Schlag. Der Glaube an unsere eigene Stärke ist aber die beste Möglichkeit, den Klassenerhalt zu schaffen. Wir sind auch gut genug dafür.“ Auf andere verlassen will sich der zweimalige Olympia-Dritte mit der Mannschaft bei den Franken nicht: „Rechenschieberspiele sind gefährlich.“

Grenzau vor der Klippe: 44 Jahre Bundesliga-Tradition im mentalen Stresstest