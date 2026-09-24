Nach den WM-Problemen werden im Reich der Mitte die Rufe nach Comeback von Bundesliga-Superstar Fan Zhendong lauter.

Die Tischtennis-Vormacht China kämpft weiter mit großen Problemen. Die Dominatoren aus dem Reich der Mitte stürzten bei den Asienspielen in Japan im Mannschafts-Turnier der Männer nach 32 Jahren vom Thron.

Chinas Finalpleite entfacht Fan-Debatte

In Aichi verloren die Weltmeister durch ein 2:3 in der Neuauflage des diesjährigen WM-Finals von London gegen Gastgeber Japan erstmals seit 1990 wieder ein Endspiel beim größten Multisport-Event nach Olympischen Spielen. Beim WM-Turnier in London hatte Chinas Männer-Team auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in der Vorrunde seine ersten zwei Niederlagen in einem WM-Turnier seit 26 Jahren kassiert.

In China dürfte die Finalschmach von Aichi gegen das Team von Bundesliga-Star Shunsuke Togami (Ochsenhausen) die Debatte um eine Rückkehr von Olympiasieger Fan Zhendong ins Nationalteam befeuern. Die Debatte um den Superstar des deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf war bereits nach dem holprigen WM-Erfolg der Chinesen in England entbrannt.

Fan-Rückkehr für 2028 offen

Fan hatte sich kurz nach seinem Olympia-Gold 2024 in Paris wegen der Rahmenbedingungen auf der WTT-Tour von internationalen Turnieren zurückgezogen. Später wechselte der zweimalige Einzelweltmeister sensationell in die TTBL. Nach einem Jahr und dem Triple mit dem 1. FC Saarbrücken heuerte Fan zu Saisonbeginn in Düsseldorf beim Klub seines persönlichen Freundes und des deutschen Idols Timo Boll an.

Spekulationen in China zufolge behält sich der nationale Verband CTTA Fans Reaktivierung im Nationalteam für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles weiterhin vor. Noch allerdings soll sich die Generation der Nachfolger von Fan und des zweimaligen Olympiasiegers Ma Long bis zur Einzel-WM 2027 in Astana bewähren dürfen. Allerdings ist China in der Weltrangliste nur noch durch Spitzenreiter Wang Chuqin und seinen lediglich an Nummer acht geführten Vorgänger Lin Shidong in den Top Ten vertreten.