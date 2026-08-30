Tischtennis-Pokal: Ovtcharov schockt Ochsenhausen – Final4 fix

Einen Tag nach dem sensationellen 3:1-Erfolg gegen den Topfavoriten Borussia Düsseldorf sind die TTF Liebherr Ochsenhausen aus dem deutschen Tischtennis-Pokal ausgeschieden. Gegen den TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell um Dimitrij Ovtcharov verlor Ochsenhausen am Sonntag mit 2:3.
Ovtcharov wirft Ochsenhausen raus
Der zweimalige Olympia-Bronzemedaillengewinner siegte in seinem Einzel gegen Iulian Chirita 3:1 und sicherte im entscheidenden Doppel mit Jonathan Groth gegen Chirita und Tiago Abiodun mit 3:0 den Einzug ins Final4.
Ochsenhausen schockt Borussia Düsseldorf
Noch am Samstag hatte Ochsenhausen für eine riesige Überraschung gesorgt, als der Klub Borussia Düsseldorf und den chinesischen Tischtennis-Star Fan Zhendong aus dem Pokal warf. Fan unterlag dabei im entscheidenden Einzel dem Japaner Shunsuke Togami mit 2:3. Düsseldorf muss damit weiter auf seinen 19. Pokalsieg warten, auf eine Teilnahme am Final4 wartet die Borussia seit der Saison 2023/2024.
Der 1. FC Saarbrücken-TT, Düsseldorfs größter Konkurrent und Triple-Gewinner des vergangenen Jahres (damals mit Fan), zog derweil ins Finalturnier ein. Die Saarbrücker besiegten im Viertelfinale den Post SV Mühlhausen mit 3:1.
Ebenfalls im Final4-Turnier steht Borussia Dortmund, das sich mit 3:0 gegen den TSV Bad Königshofen durchsetzte. Werder Bremen komplettiert das Halbfinale nach einem ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den Drittligisten SV Union Velbert II.