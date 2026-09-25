Bei der Vergabe des ersten Titels in der laufenden Tischtennis-Saison sind Superstar Fan Zhendong und sein Klub Borussia Düsseldorf nur Zaungäste.

Die Final4-Endrunde im deutschen Tischtennis-Pokal findet am 3. Januar (Sonntag/ab 11.00 Uhr/Dyn) in Neu-Ulm statt. Das gab die Tischtennis Bundesliga (TTBL) bekannt. Neu-Ulm ist damit zum zwölften Mal in Folge Schauplatz für die Vergabe des ersten Titels einer Saison. In den gleichzeitig stattfindenden Halbfinals ermitteln Triple-Gewinner 1. FC Saarbrücken-TT und Final4-Neuling Borussia Dortmund sowie Werder Bremen und der TTC Fulda-Maberzell die Teilnehmer am anschließenden Endspiel.

Stars glänzen in Neu-Ulm

Zu den herausragenden Akteuren an der Donau gehören Saarbrückens brasilianischer WM-Zweiter Hugo Calderano, Dortmunds dänisches Top-20-Ass Anders Lind sowie Schwedens früheren Doppel-Weltmeister Mattias Karlsson (Bremen) und Kristian Karlsson (Dortmund). Aus der Riege der deutschen Stars schlagen Patrick Franziska (Saarbrücken), Altmeister Dimitrij Ovtcharov, Abwehr-Virtuose Ruwen Filus und der ehemalige Mannschafts-Vizeweltmeister Fanbo Meng (alle Fulda) sowie der große Hoffnungsträger Wim Verdonschot (Dortmund) auf.

Im Gegensatz zum Vorjahr nicht in Neu-Ulm dabei ist Superstar Fan Zhendong. Nach seinem Pokalerfolg im Vorjahr im Saarbrücker Trikot schied der chinesische Olympiasieger mit seinem neuen Klub und Rekordsieger Borussia Düsseldorf unerwartet bereits im Achtelfinale aus.