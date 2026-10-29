Der 45-Jährige wird beim TV-Event mit prominenten Mitstreitern zum ersten Mal seit seinem Karriereende wieder ein Match im Fernsehen spielen.

Das deutsche Tischtennis-Idol Timo Boll kehrt an die Platte zurück – wenn auch nur für eine Fernsehshow. Der ehemalige Weltranglistenerste tritt als einer von vier Teamkapitänen bei der „Promi Tischtennis WM“ an, wie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) verkündete.

Das Show-Duell läuft am 12. Dezember (20.15 Uhr) auf ProSieben und findet in Düsseldorf statt.

Profis und Promis beim Tischtennis

Die Profi-Anführer der übrigen Teams, die jeweils drei prominente Amateure beinhalten, hielt der DTTB noch geheim. Auf Seiten der Promis spielen unter anderen Sportkommentator Frank Buschmann und Moderatorin Panagiota Petridou mit. Neben herkömmlichen Doppel- und Mixed-Spielen sollen auch etwa „Trickshot-Challenges“ zum Wettbewerb gehören.

„Fast jeder hat schon mal an einer Tischtennisplatte gestanden – ob im Schulhof, im Park oder im eigenen Keller“, sagte Boll. Er freue sich, dass der Sender es ihm und seinen Mitstreitern „in Form einer Entertainment-Show ermöglicht, ein breites Publikum für die Feinheiten dieses großartigen Sports zu begeistern“.

Boll (45) hatte im Juni 2025 seine lange und erfolgreiche Profi-Laufbahn beendet. Seitdem erfüllt er diverse Botschafter-Rollen, unter anderem für seinen Verein Borussia Düsseldorf und den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und diverse Unternehmen. Vor kurzem hatte er gegenüber der Welt berichtet, wegen einer Verletzung des linken Handgelenks zwischenzeitlich ein Jahr lang keinen Tischtennisschläger angerührt zu haben.