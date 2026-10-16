Das deutsche Mixed beweist Nerven aus Stahl und gewinnt ein extrem spannendes Match.

Benedikt Duda und Nina Mittelham haben bei der Tischtennis-EM im Mixed das erhoffte erste Gold für Deutschland geholt. Das Duo bezwang das favorisierte französische Mixed Alexis Lebrun/Charlotte Lutz, das an zweiter Position gesetzt war, in einem spannenden Finale mit 3:2. Der dramatische Entscheidungssatz mit Überlänge endete 17:15.

DTTB winken weitere Medaillen

Im slowenischen Ljubljana könnte es in den kommenden Tagen weitere Medaillen für den Deutschen Tischtennis Bund (DTTB) geben. Jeweils drei deutsche Frauen und Männer stehen am Wochenende aussichtsreich in den Einzel-Viertelfinals – auch Duda (Bergneustadt) und Mittelham (Berlin), die bereits 2021 Mixed-Gold an der Seite von Dang Qiu gewonnen hatte.

Das Finale ließ sich für die deutsche Kombination aus Linkshänder und Rechtshänderin mit dem ersten Satzgewinn gut an, aber dann wurde das französische Duo stärker. Alexis Lebrun, älterer Bruder des Weltranglistenzweiten Félix Lebrun, wurde dominant, die Deutschen hielten konzentriert dagegen und machten wenige Fehler.

Matchball-Drama im Entscheidungssatz

Lohn war eine 2:1-Satzführung, die allerdings schnell wieder verspielt war. Im Entscheidungssatz blieb Frankreich knapp vorne, bis Deutschland aufdrehte: Der vergebene Matchball bei 10:9 war der spektakulärste Ballwechsel des Abends. Wenig später jubelte das deutsche Duo doch noch.

Besonders für Mittelham ist die EM jetzt schon eine erfolgreiche. Sie hatte mit Annett Kaufmann bereits Doppel-Bronze geholt.