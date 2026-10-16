Der Saarbrücker muss gegen einen Kroaten über die volle Distanz, Benedikt Duda löst seine Pflichtaufgabe souverän. Nun winken schwere Aufgaben.

Patrick Franziska und Benedikt Duda haben bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Ljubljana das Viertelfinale erreicht. Während sich der Weltranglisten-18. Franziska in einem umkämpften Achtelfinale gegen den Kroaten Tomislav Pucar mit 4:3 durchsetzte, hatte der amtierende Vize-Europameister Duda beim 4:1 gegen den Finnen Benedek Olah deutlich weniger Mühe.

Franziskas Fightback, Duda souverän

Franziska fand zunächst nur schwer in die Partie und geriet zweimal nach Sätzen in Rückstand. Der 34-Jährige kämpfte sich jedoch zurück, drehte das Match zwischenzeitlich zu einer 3:2-Führung und behielt auch nach dem erneuten Ausgleich des Kroaten die Nerven. Im Entscheidungssatz erspielte sich der Saarbrücker vier Matchbälle und verwandelte den zweiten. Im Viertelfinale am Samstag droht mit dem Weltranglistenzweiten Félix Lebrun aus Frankreich ein echter Brocken.

Duda wurde seiner Favoritenrolle gegen Olah derweil gerecht. Der Weltranglisten-38. dominierte die ersten drei Sätze nach Belieben, musste im vierten Durchgang allerdings seinen ersten Satzverlust im Einzelwettbewerb hinnehmen.

Auf Duda wartet am Freitagabend (20.15 Uhr/Dyn) indes das Highlight des Turniertages: Gemeinsam mit Nina Mittelham (Berlin) spielt er im Mixed-Finale gegen das an Position zwei gesetzte französische Duo Alexis Lebrun/Charlotte Lutz um EM-Gold. Im Männer-Einzel kommt es am späten Freitagnachmittag (17.00 Uhr/Dyn) ebenfalls zu einem deutsch-französischen Duell: Ex-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) kämpft gegen Simon Gauzy um den Viertelfinaleinzug.