Tischtennis: Duda/Mittelham nach Coup im EM-Viertelfinale

Ausgeschieden sind dagegen Annett Kaufmann und Patrick Franziska, die vor zwei Jahren noch Bronze gewonnen hatten.

Benedikt Duda und Nina Mittelham haben bei der Tischtennis-EM in Ljubljana nach einem Coup eine Mixed-Medaille vor Augen. Das deutsche Duo bezwang am Dienstag die topgesetzten Titelverteidiger Alvaro Robles/Maria Xiao aus Spanien deutlich mit 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) und zog ins Viertelfinale ein. Mit einem weiteren Erfolg hätten Duda und Mittelham, die 2020 an der Seite von Dang Qiu Gold geholt hatte, mindestens Bronze sicher.

Ausgeschieden sind dagegen Annett Kaufmann und Patrick Franziska, die vor zwei Jahren noch Bronze gewonnen hatten. Im Achtelfinale gegen das französische Duo Thibault Poret/Prithika Pavade hieß es nach gutem Start 1:3 (13:11, 2:11, 8:11, 7:11).

In Slowenien werden bis Sonntag die Titel im Einzel, Doppel und Mixed vergeben.