Den deutschen Routinier plagen Probleme mit seinem Bizeps. Ein Nachwuchsduo rückt ins Doppel.

Der zehnmalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov hat seine Teilnahme an der Einzel-EM in Ljubljana verletzungsbedingt abgesagt. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Freitag mitteilte, plagen den 38-Jährigen Probleme mit seinem rechten Bizeps. In Sloweniens Hauptstadt sollte Ovtcharov neben der Einzelkonkurrenz im Doppel an der Seite von Patrick Franziska aufschlagen. Für ihn rückt Ricardo Walther im Einzel nach, Andre Bertelsmeier und Wim Verdonschot treten im Doppel an.

Ovtcharov sagt EM-Start verletzt ab

„Die Absage tut richtig weh. Ich war zuletzt sehr gut in Form und hatte mir für die EM einiges vorgenommen. Umso bitterer ist es, dass ich jetzt nicht dabei sein kann“, sagte Ovtcharov in einer Verbandsmitteilung. Der Turnierkalender sei „extrem voll, und manchmal muss man dem Körper die nötige Erholung geben“.

Im vergangenen Jahre hatte der EM-Sieger im Einzel von 2013 und 2015 nach Bandscheibenproblemen für die Team-EM absagen müssen. In Ljubljana spielen im Einzel neben Franziska noch Dang Qiu, Benedikt Duda und Bertelsmeier im Hauptfeld mit, Walther, Verdonschot und Kay Stumper müssen in der Qualifikation antreten.