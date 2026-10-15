Das Trio hat in der zweiten Runde keine Probleme. Für Andre Bertelsmeier war dagegen ein schwedischer Weltklassespieler eine Nummer zu groß.

Ein deutsches Trio hat seine Chancen auf eine Medaille im Männereinzel der Tischtennis-EM in Ljubljana gewahrt. Am Donnerstagabend gewann zunächst Patrick Franziska (Saarbrücken) seine Zweitrundenpartie, ehe der amtierende Vize-Europameister Benedikt Duda (Bergneustadt) und Ex-Europameister Dan Qiu (Düsseldorf) folgten. Ausgeschieden ist dagegen Andre Bertelsmeier.

Franziska kritisiert verhaltene Stimmung

Der 20-Jährige vom Bundesligisten TSV Bad Königshofen unterlag dem Schweden Truls Möregardh, Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Paris, 0:4. Die erste Runde hatte der amtierende U21-Europameister noch in sieben Sätzen gewonnen. Wim Verdonschot, Ricardo Walther und Kay Stumper waren bereits zum Auftakt der Hauptrunde ausgeschieden.

Franziska war nach seinem 4:0-Sieg über den Slowenen Deni Kozul zufrieden mit sich, aber nicht unbedingt mit der Stimmung in der Halle. „Es hätten gerne noch ein paar mehr Zuschauer sein können. Gegen ein Heimpublikum zu spielen, ist zusätzliche Motivation für mich“, sagte der Routinier, der 2018 EM-Bronze gewonnen hatte.

Wie Franziska erreichten auch Duda (4:0 gegen Tom Jarvis/England) und Qiu (4:0 gegen Jonathan Groth/Dänemark) souverän das Achtelfinale am Freitag. Bei den Frauen hat ein Quartett um die topgesetzte Sabine Winter die Runde der besten 16 Spielerinnen erreicht.