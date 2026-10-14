Die deutschen Männer lassen ihren Gegnern in der ersten Runde keine Chance. Ein Nachrücker ist schon raus.

Die deutschen Tischtennis-Topspieler Dang Qiu und Patrick Franziska sind bei der Europameisterschaft in Ljubljana mit wenig Mühe in den Einzelwettbewerb gestartet. Qiu, Europameister von 2022 und als aktuelle Nummer elf der Weltrangliste der bestplatzierte Deutsche, gewann ungefährdet gegen Dimitrije Levajac aus Serbien mit 4:0. Franziska gab gegen Ovidiu Ionescu (Rumänien) ebenfalls keinen Satz ab.

Qiu überzeugt, Franziska trotzt Nervosität

„Das ist ein guter Start ins Einzelturnier“, sagte Qiu nach dem einseitigen Match, aus seinem Sieg im Doppel mit Benedikt Duda am Vormittag (3:2) habe er „viel Selbstvertrauen“ mitgenommen. In der zweiten Runde spielt er gegen den deutschen Jungstar Wim Verdonschot oder Jonathan Groth (Dänemark).

Franziska, der sich zwei der vier Sätze in der „Verlängerung“ über elf Punkte hinaus sicherte, erklärte, er habe am Vortag wegen der schwierigen Auslosung noch ein Extratraining eingelegt: „Ich war sehr nervös den ganzen Tag. Ich wusste, dass ich voll da sein muss. Das war ich zum Glück“, sagte er.

Bertelsmeier siegt, Walther scheitert

U21-Europameister Andre Bertelsmeier gewann sein Auftaktspiel gegen den Österreicher Robert Gardos. Hitzig wurde es im vierten Satz: Gardos beschwerte sich minutenlang bei der Schiedsrichterin, nachdem sein Aufschlag zum wiederholten Mal als regelwidrig bewertet wurde. Nach einer Unterbrechung ging es weiter, Bertelsmeier verlor den Satz, fuhr aber einen 4:3-Sieg ein.

Nachrücker Ricardo Walther, der den Platz des angeschlagenen Dimitrij Ovtcharov nach dessen Absage eingenommen hatte, flog gegen den Rumänen Iulian Chirita mit 1:4 aus dem Turnier.