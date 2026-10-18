Die 20-jährige Annett Kaufmann gewinnt in Ljubljana auch das nächste deutsche Duell und greift nach dem Titel.

Annett Kaufmann spielt nach einem Sieg im deutschen Duell gegen ihre Doppelpartnerin Nina Mittelham um die Goldmedaille bei der Tischtennis-EM in Ljubljana.

Die 20-Jährige vom Bundesligisten SV DJK Kolbermoor setzte sich in einem spannenden Match mit 4:3 durch und trifft im Endspiel am Sonntagnachmittag (17.00 Uhr/Dyn) auf die Russin Elizabet Abraamian.

Kaufmann greift nach EM-Titel

Für Mittelham bleibt es somit bei einem Titel bei den Europameisterschaften in der slowenischen Hauptstadt. Die 29-Jährige vom ttc berlin eastside hatte im Mixed an der Seite von Benedikt Duda Gold gewonnen, gemeinsam mit Kaufmann gab es zudem Bronze im Doppel. Bronze bleibt ihr auch im Einzel – wie vor zwei Jahren in Linz. 2022 in München hatte Mittelham Silber gewonnen.

Kaufmann spielt gegen Abraamian um ihren bislang größten Titel. Die frühere Junioren-Weltmeisterin hatte im Viertelfinale bereits ein deutsches Duell für sich entschieden: Am Samstag schlug sie Defensivspezialistin Han Ying mit 4:0. Gegen Mittelham ging sie schnell mit 2:0 in Führung, verlor dann aber die Kontrolle über das Match. Nach dem 2:3-Rückstand bäumte sich Kaufmann noch einmal auf und sicherte sich den Finaleinzug.