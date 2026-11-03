Bleibt der Star? „Durch Fan ist überall alles irgendwo mehr“

Fan Zhendong ist ein Gewinn für den Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Doch seine Vertragssituation bereitet "Kopfzerbrechen".

Neue Werbepartner, mehr Ticketanfragen und „unglaubliches Potenzial“ fernab der Heimat. Durch Fan Zhendong „ist überall alles irgendwo mehr“, sagt Manager Andreas Preuß vom Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Doch kann der Verein den chinesischen Olympiasieger mit der riesigen Anhängerschaft auch über die laufende Saison hinaus im Rheinland halten?

„In Sachen Personalplanung ist vieles offen. Das bereitet mir natürlich auch ein wenig Kopfzerbrechen. Niemand hat einen Vertrag, weder ein Spieler aus der jetzigen Mannschaft noch der Trainer“, sagt Preuß im Interview mit der Tischtennis-Bundesliga.

Die Gespräche über die neuen Verträge stehen schon im November an. Preuß wolle „natürlich“ auch mit Fan reden, erwartet aber keine „kurzfristigen Entscheidungen“. Ein längeres Engagement ihres Stars wünschen sich die Verantwortlichen in Düsseldorf, denn bei aller positiven Entwicklung haben sie ihre selbstgesteckten Ziele mit Fan noch nicht erreicht.

„Speziell im Bereich Vermarktung haben wir noch Reserven. Wir haben zwei internationale Werbepartner dazugewonnen und mit dem bestehenden Partner haben wir das Engagement erhöht. Aber da ist doch noch etwas Luft nach oben“, sagt Preuß.

Tischtennis: Düsseldorf plant internationale Aktivitäten

Düsseldorf plant weit weg von der rheinischen Heimat „die ein oder andere Aktivität in China, das läuft auf Hochtouren“, erläuterte Preuß. „Allein an der Tatsache, dass unsere Spiele in China in über 300 Kinos live – teilweise spät abends oder nachts – zu sehen sind, zeigt, welch große Fanbase Fan in seiner chinesischen Heimat hat. Das stärkt natürlich auch die Marke Borussia Düsseldorf für zukünftige Aktivitäten in China.“

Mit dem im Sommer vom Ligarivalen 1. FC Saarbrücken verpflichteten Fan (29) steht die Borussia nach sechs Spielen mit der perfekten Bilanz von 12:0 Punkten an der TTBL-Spitze.