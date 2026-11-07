Beim Tischtennis-Turnier in Frankfurt schlägt Patrick Franziska die Nummer eins der Welt.

Der deutschen Nummer zwei Patrick Franziska ist beim WTT-Turnier in Frankfurt eine faustdicke Überraschung gelungen. Im Viertelfinale bezwang Franziska den Weltranglistenersten Sora Matsushima aus Japan und zog mit einem 4:2 ins Halbfinale ein. Den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) vertritt bei der mit 500.000 Dollar dotierten Veranstaltung auch Sabine Winter unter den besten Vier. Sie setzte sich gegen die chinesische Weltranglistenachte Chen Yi mit 4:0 durch.

Für Franziska geht es im Halbfinale nun gegen den Japaner Shunsuke Togami, auch Winter trifft auf eine Japanerin. Die beste deutsche Tischtennisspielerin bekommt es in ihrem ersten WTT-Halbfinale mit Satsuki Odo zu tun.

Nachwuchshoffnung Wim Verdonschot verpasste im Viertelfinale unterdessen einen weiteren Coup. Nach dem Achtelfinal-Erfolg über den brasilianischen WM-Zweiten Hugo Calderano verlor der 21-Jährige sein Duell ebenso wie Ex-Europameister Dang Qiu. Tischtennis-Vizeeuropameisterin Annett Kaufmann war bereits im Achtelfinale ausgeschieden.