Das 16 Jahre alte Toptalent tritt in ihrer Heimat auf die große Bühne. Druck macht sich Neumann keinen, sie will ihre Gegnerin "ein bisschen ärgern".

Als Josephina Neumann erfuhr, dass ihr großer Traum in Erfüllung geht, traute sie ihren Ohren kaum. Ihr Vater rief das 16 Jahre alte Tischtennistalent an und überbrachte die Nachricht, dass sie ausgerechnet für das WTT-Turnier in ihrer Geburtsstadt Frankfurt eine Wildcard erhalten habe.

„Am Anfang war ich eher ein bisschen geschockt“, sagte die Schülerin im Interview mit dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB): „Aber nach ein paar Sekunden kam dann die Freude, und die war unfassbar groß.“

Sie habe „wahrscheinlich die nächsten zwei Stunden das größte Grinsen im Gesicht“ gehabt, „das ich jemals in meinem Leben hatte“, sagte Neumann. Am Donnerstag (15.55 Uhr) feiert die Spielerin vom ttc berlin eastside, Jahrgang 2010, ihre Premiere bei einem internationalen Profiturnier. „Ich habe in den vergangenen Jahren in Frankfurt immer zugeschaut und mich natürlich schon gefragt, wie es wohl wäre, wenn ich irgendwann selbst da unten stehen und vor diesem ganzen Publikum spielen dürfte“, sagte Neumann.

Für „Josi“ ist es der nächste Meilenstein in ihrer jungen, aber bemerkenswerten Karriere. Mit nur 12 Jahren feierte sie im September 2022 für Berlin ihr Bundesligadebüt und wurde damit zur jüngsten Bundesligaspielerin der Geschichte. Ihren Werdegang begleitete gar der Hessische Rundfunk mit einer Doku: „Supertalent Josi – mit 12 schon Tischtennis-Profi“.

Die Gegnerin zum Auftakt in Frankfurt wird mit der Chinesin Chen Yi gleich eine große Aufgabe sein. Die 22-Jährige hatte sich Ende Oktober zur Asienmeisterin im Einzel gekrönt. Von Druck ist bei Neumann aber keine Spur. „Ich gehe auf keinen Fall mit dem Gedanken hinein, dass ich irgendetwas gewinnen muss“, sagte Neumann. Sie wolle ihr Bestes geben und „vielleicht meine Gegnerin ein bisschen ärgern“. Und das Wichtigste: „Vor allem möchte ich Spaß haben und zeigen, wie sehr ich diesen Sport liebe. Ich möchte zeigen, dass ich für Tischtennis lebe.“