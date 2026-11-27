Der frühere Vize-Weltmeister Fang Bo unterschreibt beim Klub von Dimitrij Ovtcharov bis Saisonende. International startet er inzwischen für Kasachstan.

Der ehemalige chinesische Nationalspieler und frühere Vize-Weltmeister Fang Bo wechselt in die Tischtennis Bundesliga (TTBL). Der TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell, Klub des ehemaligen Weltranglistenersten Dimitrij Ovtcharov, nimmt den 34-Jährigen ab Beginn der Rückrunde bis Saisonende unter Vertrag.

Fang nimmt bei den Hessen den Kaderplatz von Andrei Istrate ein, der den Verein nach einem halben Jahr auf eigenen Wunsch wieder verlassen wird.

In seiner Karriere erreichte Fang Bo zwischenzeitlich Platz acht der Weltrangliste und gewann mit der chinesischen Nationalmannschaft mehrere internationale Titel, unter anderem war er Weltmeister 2016 mit der Mannschaft. Im Jahr zuvor unterlag er bei der Einzel-WM erst im Finale seinem Landsmann Ma Long. Mittlerweile tritt Fang bei internationalen Wettbewerben für Kasachstan an.