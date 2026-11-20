Wenn der Rekordmeister zum Triplesieger reist, wollen die Verantwortlichen die Strahlkraft nutzen, um weitere Potenziale auszuschöpfen.

Wenn Fan Zhendong mit Rekordmeister Borussia Düsseldorf zum 1. FC Saarbrücken reist, schaut nicht nur die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) gespannt zu. „Man stellt sich ins Schaufenster, man macht sich schick und zeigt sich – und damit ist man immer interessant für Partner, gerade was die Vermarktung in China angeht“, sagte Düsseldorfs Manager Andreas Preuß dem SID. Der chinesische Olympiasieger Fan trifft am Sonntag (15.30 Uhr/Dyn) erstmals seit seinem Wechsel auf seinen Ex-Klub.

Schuld daran, dass Fan zum Auswärtsspiel reist, sei auch ein Abkommen der beiden Klubs, erklärte Preuß. „Geplant ist er mehr bei unseren Heimspielen. Von daher sind wir natürlich auch sehr kooperativ. Wir arbeiten zusammen für den Tischtennis-Sport und nicht gegeneinander, was das Drumherum angeht.“ Der Konkurrent sei „vielleicht nicht glücklich, dass wir ihn jetzt hier haben“, sagte Preuß, die Zugpferde der Liga haben sich aber „gegenseitig das Versprechen gegeben und halten das auch ein, dass wir, wenn wir gegeneinander spielen, mit unseren Top-Teams antreten“.

Fan hatte im Sommer Saarbrücken nach einem Jahr verlassen und sich der Borussia angeschlossen. Den FCS hatte der Starspieler zu drei Titeln geführt. Auf das erste Wiedersehen auf sportlicher Bühne freuen sich die Saarbrücker und zogen im Sinne der Ausschöpfung aller Potenziale in eine andere Halle um. „Wir haben, denke ich, in Trier einen passenden Rahmen dafür geschaffen, wo wir am Sonntag vor 2500 bis 3000 Zuschauern spielen werden“, sagte Teammanager Nicolas Barrois dem SID. In China, so Preuß‘ „letzter Stand“, werden Fans Spiele inzwischen „in über 300 Kinos live übertragen“.

DEINE MEINUNG

Saarbrücken knüpfte bislang nur bedingt an die Erfolge des Vorjahres an. Vor dem Topspiel gilt aber: „Die sportlichen Voraussetzungen sind top: Erster gegen Zweiter, das macht es nochmal mehr besonders“, sagte Barrois, der das Duell vor allem „als Generalprobe für die Rückserie“ sieht, „wenn es um die Titel und die Pokale geht.“ Der ungeschlagene Tabellenerste Düsseldorf reist als Favorit an, Saarbrücken (sechs Siege, zwei Niederlagen) ist erster Verfolger.