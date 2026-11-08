Tischtennis: Franziska in Frankfurt im Finale

Beim Heimspiel greift die deutsche Nummer zwei gegen den Japaner Tomokazu Harimoto nach dem Titel.

Patrick Franziska steht beim WTT-Turnier in Frankfurt im Finale und hat die Chance auf einen Heimsieg für den Deutschen Tischtennis-Bund. Einen Tag nach seinem Überraschungs-Erfolg im Viertelfinale gegen den Weltranglistenersten Sora Matsushima aus Japan bezwang die deutsche Nummer zwei auch dessen Landsmann Shunsuke Togami (Nr. 16) mit 4:2.

Im Endspiel der mit 500.000 Dollar dotierten Veranstaltung trifft der Weltranglisten-15. Franziska gegen 18.30 Uhr auf einen weiteren starken Japaner, die weltweite Nummer drei Tomokazu Harimoto.

Sabine Winter verpasste derweil den Einzug ins Finale. Die Nummer 13 der Welt unterlag der Weltranglisten-11. Satsuki Odo mit 1:4. In der Runde der letzten acht hatte Winter am Samstag gegen die chinesische Weltranglistenachte Chen Yi 4:0 gewonnen.