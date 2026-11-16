TTBL: Erfolgscoach Heister verlässt Düsseldorf – Ort übernimmt

Nach 17 Jahren geht der Niederländer - sein Nachfolger ist erst 30.

Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat Kilian Ort als Nachfolger des so erfolgreichen Chefcoaches Danny Heister ab der Saison 2027/28 verpflichtet. Der Niederländer, der Borussia in 17 Jahren zu mehr als 20 Titeln geführt hat, verlässt Düsseldorf im kommenden Sommer. Mit dem erst 30 Jahre alten Ort setzen die Rheinländer auf eine junge Lösung.

„Ich empfinde es als große Ehre, dass mir die Vereinsführung die Aufgabe als Chefcoach von Borussia Düsseldorf zutraut“, sagte Ort. Der in Neustadt an der Saale geborene frühere Weltranglisten-48. trainiert derzeit noch Düsseldorfs Bundesliga-Konkurrenten ASC Grünwettersbach.