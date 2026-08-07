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Köln holt U17-Europameister Neves

Köln holt U17-Europameister

Gil Neves wechselt zum 1. FC Köln. Der Portugiese soll behutsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.
Die Bundesliga steht in den Startlöchern. Nach einer turbulenten Vorsaison hat sich SPORT1 bei den Anhängern des FC Köln umgehört. Wie ist die Stimmung am Geißbockheim?
SID
Gil Neves wechselt zum 1. FC Köln. Der Portugiese soll behutsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat das portugiesische Mittelfeld-Talent Gil Neves von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 18-Jährige, U17-Europameister von 2025, erhält einen „langfristigen Vertrag“, wie der FC am Freitag mitteilte. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Er bringt für seine angestammte Position im zentralen, defensiven Mittelfeld sowohl fußballerisch als auch physisch und charakterlich hervorragende Voraussetzungen für eine tolle Entwicklung mit“, sagte Kölns Technischer Direktor Lukas Berg: „Wir werden ihn im richtigen Tempo an die Lizenzmannschaft heranführen, ohne dabei die wichtigste Komponente Spielzeit zu vernachlässigen.“

Neves wurde in Luxemburg geboren und spielte auch dort, im Sommer 2024 wechselte er in die Benfica-Akademie. Für die Profis kam er nicht zum Einsatz.

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