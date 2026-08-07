Köln holt U17-Europameister Neves

SID 07.08.2026 • 10:22 Uhr Gil Neves wechselt zum 1. FC Köln. Der Portugiese soll behutsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat das portugiesische Mittelfeld-Talent Gil Neves von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 18-Jährige, U17-Europameister von 2025, erhält einen „langfristigen Vertrag“, wie der FC am Freitag mitteilte. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Er bringt für seine angestammte Position im zentralen, defensiven Mittelfeld sowohl fußballerisch als auch physisch und charakterlich hervorragende Voraussetzungen für eine tolle Entwicklung mit“, sagte Kölns Technischer Direktor Lukas Berg: „Wir werden ihn im richtigen Tempo an die Lizenzmannschaft heranführen, ohne dabei die wichtigste Komponente Spielzeit zu vernachlässigen.“