Wegen Nestory Irankunda: FC Bayern winken unverhoffte Millionen

SPORT1 06.08.2026 • 18:51 Uhr Der FC Bayern darf sich offenbar auf einen unverhofften Geldregen freuen. Der bevorstehende Transfer von Ex-Talent Nestory Irankunda hat auch für die Münchner Auswirkungen.

Nestory Irankunda steht kurz vor einem Wechsel zu Sporting Lissabon. Wie der Transfer-Journalist Fabrizio Romano am Donnerstag berichtete, haben sich der FC Watford und der portugiesische Spitzenklub grundsätzlich auf einen Transfer des 20 Jahre alten Flügelspielers aus Australien verständigt.

Der Deal würde auch auf Irankundas Ex-Klub, den FC Bayern, Auswirkungen haben.

Die Ablösesumme soll bei rund 18 Millionen Euro liegen, durch leistungsabhängige Bonuszahlungen könnte das Gesamtpaket in den kommenden Jahren noch weiter steigen.

Bayern profitiert wohl von Irankunda-Transfer

Die Münchner spielen dabei eine Rolle, obwohl Irankunda den Rekordmeister bereits im Sommer 2025 in Richtung England verlassen hatte: Beim damaligen Verkauf an Watford hatten sich die Münchner wohl eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Diversen Berichten zufolge wurde diese Klausel zwischenzeitlich von ursprünglich 50 auf 40 Prozent reduziert, nachdem Watford im Zuge einer Vereinbarung mit den Münchnern zehn Prozent der Beteiligung zurückgekauft hatte.

Da der FC Bayern im Jahr 2024 weniger als eine Million Euro für Irankunda ausgegeben und ihn ein Jahr später bereits für etwa das Dreifache an Watford abgegeben hatte, würde der Rekordmeister durch den nun anstehenden Wechsel nach Portugal insgesamt bis zu neun Millionen Euro an dem Spieler verdient haben – ohne dass Irankunda je ein Pflichtspiel für die Profis des FC Bayern bestritten hat.

Vom Bayern-Campus über Watford zur WM

Irankunda war Anfang 2024 aus Australien nach München gewechselt und zunächst am Campus aufgebaut worden. Der endgültige Durchbruch im Profikader gelang ihm jedoch nicht, weshalb sich die Bayern-Verantwortlichen im Sommer 2025 für einen Verkauf nach England entschieden.

Bei Watford entwickelte er sich in der Championship zu einer festen Größe: In 40 Ligaspielen erzielte er vier Tore, legte fünf weitere auf und stand 22-mal in der Startelf.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Irankunda bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, wo er als jüngster Socceroo überhaupt bei einer WM traf und beim Auftaktsieg Australiens gegen die Türkei erfolgreich war.