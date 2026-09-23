Mbappé reagiert auf brisantes Olise-Gerücht

Wollte Kylian Mbappé seinen Landsmann Michael Olise im Sommer vom FC Bayern zu Real Madrid locken? Jetzt bezieht der Superstar Stellung.

Kommt es zum Blockbuster-Transfer von Michael Olise zu Real Madrid? Die Gerüchte um den Shootingstar des FC Bayern zogen sich durch den gesamten WM-Sommer. Jetzt hat sich Kylian Mbappé in diesem Zusammenhang zu brisanten Berichten geäußert.

Denn der Superstar der Königlichen soll seinem Landsmann angeblich rund um die gemeinsame WM mit der Équipe Tricolore einen Wechsel nach Spanien schmackhaft gemacht haben. Soweit die Theorie. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Michael Olise (l.) und Kylian Mbappé spielten gemeinsam für Frankreich bei der WM Michael Olise (l.) und Kylian Mbappé spielten gemeinsam für Frankreich bei der WM © IMAGO/Sports Press Photo

„Respektlos!“ Was Mbappé bei Olise und dem FC Bayern klarstellen will

Mbappé will davon allerdings nichts wissen. „Ich denke, es wäre respektlos, einem Spieler den Rat zu geben, seinen Verein zu verlassen“, sagte der 27-Jährige im Interview mit der Sport Bild: „Das wäre auch Bayern gegenüber unfair. Vor allem, weil Bayern ein großartiger Klub ist, bei dem Michael viel erreichen kann.“

Er habe aber natürlich „von den ganzen Spekulationen mitbekommen“, erklärte der Rekordtorschütze bei Weltmeisterschaften (22 Treffer) am Rande des Nations-League-Trainingslagers der französischen Nationalmannschaft: „Ich kenne das sehr gut aus eigener Erfahrung. Als ich ein PSG-Spieler war, gab es unzählige Gerüchte.“

Allerdings fügte Mbappé dann auch an, dass Olise „natürlich“ grundsätzlich ein Spieler sei, der auch zu Real Madrid passen würde. „Jeder Klub würde Michael Olise gerne haben wollen. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler“, schwärmte der Franzose.

FC Bayern: Dreesen mit Klartext zu Gerüchten um Olise

Die Bayern selbst hatten bei Olise immer abgeblockt und selbst Gespräche dementiert. CEO Jan-Christian Dreesen wurde zuletzt im FIROCKX DOPPELPASS auf SPORT1 sehr deutlich.

„In diesem Geschäft etwas zu versprechen, ist eine heikle Geschichte“, antwortete Dreesen auf die Frage nach einem Verbleib des französischen Nationalspielers über das Saisonende hinaus. Gleichzeitig bezeichnete er es als „Unfug“, dass der Rekordmeister „diesen Sommer dutzendweise Angebote auf dem Tisch gehabt hätte“.

DEINE MEINUNG

„Das stimmte einfach nicht“, stellte Dreesen klar: „Deswegen habe ich das dann auch mal öffentlich gesagt. Es stimmte einfach nicht! Wir haben kein Angebot auf dem Tisch gehabt. Wir haben allerdings auch immer gesagt, dass uns das nicht interessiert. Genau das ist unsere Einstellung.“

Olises Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum Juni 2029. Der Franzose war 2024 für 53 Millionen von Crystal Palace zum deutschen Rekordmeister gewechselt.