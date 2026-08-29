Neuer Vertrag nicht in Sicht: Bayern-Boss mit Klartext zu Michael Olise

Dominik Hager 29.08.2026 • 09:08 Uhr Michael Olise ist der wohl begehrteste Bayern-Spieler auf dem Markt. CEO Dreesen sieht jedoch keine Not, jetzt schon mit Vertragsgesprächen zu beginnen.

Beim FC Bayern steht derzeit eine Verlängerung von Harry Kane ganz oben auf der Agenda. Bei Michael Olise lassen es die Münchner hingegen noch ruhig angehen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen verdeutlichte nach dem gegen den VfB Stuttgart, dass es noch keine Verhandlungen gibt.

„Nein, aktuell führen wir keine Gespräche. Michael hat, wenn ich mich recht erinnere, noch einen Vertrag bis 2029. Es gibt also keinen Grund, jetzt in irgendeiner Form überhastet zu sein oder sich zu beeilen“, sagte er.

In den letzten Wochen und Monaten kursierten zahlreiche Berichte, wonach die Münchner gerne vorzeitig mit Olise verlängern möchten. Die französische Zeitung L’Équipe berichtete jüngst, dass Olise im Zuge einer geplanten Verlängerung zum Top-Verdiener aufsteigen soll. Noch scheint das aber nur ein Gedankenspiel zu sein. Derzeit stehen Harry Kane und Jamal Musiala an der Spitze der Gehälterrangliste.

Dreesen gibt sich unbesorgt: „Spricht die entscheidende Sprache auf dem Platz“

Dreesen sieht auch ohne vorzeitige Verlängerung keinen Anlass zur Sorge, einen baldigen Abgang befürchtet er nicht. „Erstens spricht er die entscheidende Sprache auf dem Platz“, sagte der Bayern-Boss. Zudem sei es „schön, dass er sich vom Trubel um seine Person nicht weiter beirren lässt“. Der Bayern-CEO wisse jedoch gar nicht, ob Olise „das alles liest oder zugetragen bekommt“.

Die L’Équipe hatte mehrmals berichtet, dass Olise in diesem Sommer gerne zu Real Madrid gewechselt wäre – und seine langfristige Zukunft nicht zwangsläufig in München sehe.

Dreesen kann über die Berichterstattung in Bezug auf den Offensiv-Star allerdings oft nur schmunzeln. „Als Verantwortlicher, der auch die Insights kennt, ist man manchmal schon etwas amüsiert und manchmal irritiert darüber, was alles geschrieben wird. Wir haben immer gesagt: Das ist Nonsens. Das war es und das ist es.“