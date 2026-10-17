Enthüllt! Darum platzte der Williams-Wechsel zu Barca

Nico Williams stand kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Nun hat sein Berater offengelegt, warum der Transfer trotz einer grundsätzlichen Einigung letztlich nicht zustande kam.

Der Wechsel von Nico Williams zum FC Barcelona war im Sommer 2025 als eines der großen Transferthemen. Jetzt hat Berater Félix Tainta die Gründe für das Scheitern des Deals erläutert.

Demnach habe es zwar weit fortgeschrittene Gespräche zwischen beiden Seiten gegeben, eine entscheidende Frage blieb jedoch ungeklärt.

Nico Williams hätte 2025 zum FC Barcelona und Lamine Yamal wechseln können Nico Williams hätte 2025 zum FC Barcelona und Lamine Yamal wechseln können © IMAGO/ZUMA Press Wire

FC Barcelona und Nico WIlliams waren schon einig

Wie Tainta im spanischen Videopodcast Los Fulanos erklärte, waren sich Williams und Barcelona über die persönlichen Vertragsmodalitäten bereits einig. Auch Athletic Bilbao sei über die Verhandlungen informiert gewesen.

Geplant gewesen sei ein langfristiger Vertrag, zudem stand die Aktivierung der Ausstiegsklausel des Flügelspielers im Raum.

Williams-Deal scheiterte an unsicherer Registrierung

Ausschlaggebend für die Absage war laut des Beraters die fehlende Sicherheit bei der Registrierung des Nationalspielers. Williams und sein Umfeld wollten demnach eine schriftliche Garantie, dass der Offensivmann sofort für den Spielbetrieb zugelassen werden kann. Diese Zusicherung habe Barcelona nicht geben können.

„Wir haben beschlossen, dass wir nicht riskieren konnten, dass Nico dorthin geht, nur um dann nicht zu spielen, wenn bestimmte Garantien nicht gegeben waren“, erklärte Tainta. Mit Blick auf die sportliche Zukunft seines Klienten ergänzte er: „Zumal eine Weltmeisterschaft bevorstand. Und selbst wenn es keine Weltmeisterschaft gegeben hätte, ist er ein Profi, der seinen Beruf ausüben muss.“

Williams entschied sich schließlich gegen einen Wechsel nach Katalonien und bekannte sich zu Athletic Bilbao. Dort unterschrieb der spanische Nationalspieler einen langfristigen Vertrag bis 2035.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.