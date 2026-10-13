Paris Brunner überzeugt bei der AS Monaco. Beim BVB soll eine Rückholoption für den Ex-Stürmer zumindest theoretisch bestehen.

Paris Brunner spielt sich bei der AS Monaco in den Fokus – und offenbar auch wieder auf die Agenda seines Ex-Klubs Borussia Dortmund. Dabei könnte der BVB von einem Vertragsdetail profitieren, sollte der Klub Brunner zurückholen wollen.

Wie Sky berichtet, hat der Revierklub beim Abgang des Angreifers einen Mechanismus vereinbart, der eine Rückkehr ermöglichen könnte. Demnach soll der BVB für den 20 Jahre alten Offensivspieler ein Matching Right besitzen.

Paris Brunner blüht in Monaco auf Paris Brunner blüht in Monaco auf © IMAGO/ZUMA Press Wire

Das bedeutet: Legt ein Verein Monaco ein Angebot für Brunner vor, kann Dortmund zu denselben finanziellen Bedingungen nachziehen. Der BVB hätte damit die Möglichkeit, sich in einen künftigen Transfer einzuschalten und die Offerte des Konkurrenten zu übernehmen.

Ricken will Brunner-Rückkehr nicht ausschließen

BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken hatte eine mögliche Rückkehr des 20-Jährigen zuletzt bei Bild zumindest nicht grundsätzlich ausgeschlossen. „Die Türen sind für Paris nicht zu. Aber ich glaube, das ist aktuell nicht das Thema“, erklärte Ricken. Brunner war 2024 für rund vier Millionen Euro von Dortmund nach Monaco gewechselt und ist dort noch bis Juni 2028 gebunden.

Nach einer Saison mit wenigen Einsatzzeiten hat sich der Stürmer unter Trainer Filipe Luis bei den Monegassen festgespielt. Sechs Tore in sieben Partien stehen für Brunner zu Buche, dazu traf er bei seinem Debüt für die deutsche U21 beim 4:0 in Lettland gleich zweimal.

Unmittelbarer Handlungsdruck besteht für den BVB dennoch nicht: Mit Serhou Guirassy, Fábio Silva und Maximilian Beier verfügt Dortmund bereits über mehrere Optionen für die Sturmspitze.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.