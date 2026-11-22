Der Hallenser feiert einen Start-Ziel-Sieg und ist damit nicht der einzige erfolgreiche Deutsche.

Triathlet Wilhelm Hirsch hat sich überraschend den WM-Titel auf der Langdistanz gesichert. Der 28-Jährige aus Halle setzte sich nach drei Kilometer Schwimmen, 120 Kilometer Radfahren und einem abschließenden Lauf über 30 Kilometer in 5:12:05 Stunden durch und lag damit in Abu Dhabi mehr als fünf Minuten vor dem Zweitplatzierten William Draper aus Großbritannien. Im Rennen der Frauen holte Caroline Pohle für die Deutsche Triathlon-Union (DTU) eine Silbermedaille.

„Der Vorsprung war zwar beruhigend, trotzdem war es für mich ein unglaublich hartes Rennen“, sagte Hirsch nach seinem ersten WM-Titel: „Besonders in den letzten drei Runden musste ich wirklich kämpfen. Das Tempo war von Anfang an sehr hoch, gleichzeitig war es ein extrem forderndes Rennen. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich mir am Ende den Titel sichern konnte.“

Auch Pohle lag zunächst in Führung

Hirsch hatte bereits nach dem Schwimmen in Führung gelegen und diese im Radfahren verteidigt, ehe er den schnellsten Lauf des Tages hinlegte.

Pohle landete bei der im Rahmen der Multisport-WM ausgetragenen Entscheidung am Ende gut drei Minuten hinter der Französin Marjolaine Pierre.

Nach dem Schwimmen hatte die 31-Jährige noch in Führung gelegen, musste die spätere Siegerin aber auf der Rad- und der Laufstrecke ziehen lassen. „Während des Rennens fragte ich mich wieder, warum ich das jedes Mal wieder mache“, sagte die gebürtige Leipzigerin: „Aber ich bin sehr glücklich über den zweiten Platz.“