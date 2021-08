Bundesliga-Vorfreude und erfolgreicher Start für die 2. Liga auf SPORT1 – erstklassig besetzt auch bei den Werbekunden: SPORT1 und MAGIC SPORTS MEDIA gewinnen Polestar, Tipico, sportwetten.de, eToro und LEDVANCE als Partner für die neue Saison

Ismaning, 12. August 2021 – SPORT1 und MAGIC SPORTS MEDIA starten mit starken Partnern erstklassig besetzt in die neue Fußball-Saison: Polestar und Tipico sind die neuen Co-Presenter des Zweitliga-Topspiels am Samstagabend, das seit dieser Spielzeit wieder live im Free-TV auf SPORT1 übertragen wird – die 2. Bundesliga ist bereits Ende Juli in die neue Spielzeit gestartet. Den Elektroauto-Hersteller Polestar hat SPORT1 als Neukunden gewonnen. Tipico setzt als langjähriger Partner von SPORT1 und der MAGIC SPORTS MEDIA ebenfalls auf das Co-Presenting des Zweitliga-Topspiels und wird zudem auch in den DFB-Pokal- und Bundesliga-Umfeldern präsent sein. sportwetten.de wird das Titelpatronat für die neue Fußball-Comedy-Show “sportwetten.de So schaut’s aus – Die Bundesliga Show” übernehmen, das ab 16. August immer montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Darüber hinaus werben in der neuen Saison unter anderem auch eToro und LEDVANCE in den Fußball-Umfeldern auf SPORT1.