SPORT1 zeigt die HYLO PDC Europe Super League 2026 live im Free-TV

Johannes Vehren , SPORT1 23.07.2026 • 12:00 Uhr SPORT1 baut sein Darts-Angebot weiter aus und überträgt die HYLO PDC Europe Super League vom 10. bis 13. November 2026 erstmals vollständig live im Free-TV.

Premiere im Free-TV: SPORT1 überträgt die HYLO PDC Europe Super League vom 10. bis 13. November 2026 erstmals vollständig live im Free-TV

23,5 Stunden Live-Darts: Fans erleben jede Partie vom ersten Gruppenspiel bis zum Finale und damit den kompletten Kampf um das WM-Ticket für den Alexandra Palace

Home of Darts: Mit der umfassenden Live-Berichterstattung baut SPORT1 seine Position als führende Free-TV-Adresse für Darts und zentrale Bühne der PDC-Events weiter aus

Ismaning, 23. Juli 2026 – SPORT1 baut sein Darts-Angebot weiter aus und überträgt die HYLO PDC Europe Super League vom 10. bis 13. November 2026 erstmals vollständig live im Free-TV. Außerdem zeigt SPORT1 die Play-Off Matches des neuen Turnierformats PDC Europe Start am 09. November im kostenlosen Livestream, in denen die letzten vier Startplätze für die Super League ausgespielt werden. Bei dieser kämpfen dann 24 Spielerinnen und Spieler aus dem deutschsprachigen Raum über vier Turniertage um einen der begehrtesten Startplätze im internationalen Darts: das Ticket für die Paddy Power PDC World Darts Championship im legendären Alexandra Palace in London.

Mit der vollständigen Live-Übertragung der HYLO PDC Europe Super League setzt SPORT1 2026 neue Maßstäbe im Free-TV. Über vier Turniertage hinweg begleitet der Sender den Kampf um das begehrte WM-Ticket lückenlos und zeigt insgesamt 23,5 Stunden Live-Darts. Noch nie war die HYLO PDC Europe Super League im deutschen Free-TV so umfassend zu sehen.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist SPORT1 die Heimat des Dartsports im deutschen Free-TV. Mit den größten Turnieren der Professional Darts Corporation begleitet der Sender die Entwicklung des Sports seit vielen Jahren und hat dessen wachsende Popularität im deutschsprachigen Raum maßgeblich mitgeprägt. Die erstmalige Komplettübertragung der HYLO PDC Europe Super League ist der nächste konsequente Schritt, um Darts-Fans die wichtigsten Wettbewerbe und die größten Stars live und frei empfangbar zu präsentieren.

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer: „Darts begeistert immer mehr Menschen und wir möchten diese Begeisterung mit einem möglichst umfassenden Live-Angebot begleiten. Deshalb zeigen wir die HYLO PDC Europe Super League in diesem Jahr erstmals komplett live im Free-TV. So bringen wir das gesamte Turnier direkt zu den Fans und unterstreichen zugleich unseren Anspruch, die zentrale Bühne für die wichtigsten PDC-Events zu sein. SPORT1 ist seit vielen Jahren die erste Adresse für Darts und wir werden diese Erfolgsgeschichte gemeinsam mit unseren Partnern konsequent fortschreiben.“

——-

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Susanne Smoll

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning