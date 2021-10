Auftakt in die Wintersaison mit neuem TV-Format: SPORT1 schließt Kooperation mit dem Deutschen Skiverband und startet „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“

Ismaning, 25. Oktober 2021 – Der Winter kann kommen – SPORT1 und der DSV machen die Zuschauerinnen und Zuschauer fit für die neue Skisaison: Der Deutsche Skiverband (DSV) und die Sport1 GmbH haben eine Content-Kooperation vereinbart und präsentieren zum Saisonstart 2021/22 ab 19. November das neue TV-Format „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“. Das Infotainment-Magazin mit Moderatorin Ruth Hofmann beleuchtet den Skisport in seiner ganzen Vielfalt – ob Pistenskifahren, Tourengehen oder Langlaufen: Wintersportbegeisterte erhalten in Beiträgen wertvolle Informationen und Tipps zu den Themen Material, Reise sowie Fitness & Gesundheit. In jeder Sendung begrüßt Ruth Hofmann auch einen Stargast im Studio, mit dem sie über die eigene Karriere sowie Rückschlüsse vom Leistungs- auf den Freizeitsport spricht – Profi-Geheimtipps für den nächsten Wintersporttag auf der Piste oder in der Loipe inklusive. Bei der Premiere von „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ am Freitag, 19. November, ab 17:30 Uhr, wird Skirennläufer Josef „Pepi“ Ferstl zu Gast sein. In diesem Winter stehen insgesamt sieben Ausgaben des Magazins am Freitagabend auf dem Programm – von der zweiten Folge an dann jeweils auf dem Regelsendeplatz von 18:30 bis 19:30 Uhr im Free-TV sowie im 24/7-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps.