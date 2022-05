US-Stars fordern Freilassung von Basketballerin Griner

Griner wurde am 17. Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen. Der 31-Jährigen wurde vorgeworfen, in ihrem Gepäck Vape-Kartuschen mit Cannabisöl mitgeführt zu haben. Nach Angaben des US-Außenministeriums sitzt Griner ohne Grund in russischer Haft. Zunächst hatte sich die WNBA mit Forderungen zurückgehalten, um die Situation nicht zu verschärfen.